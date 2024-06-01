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Заявления министра обороны

Вчера    новый  министр  обороны  А.  Белоусов  на  заседании    Совета   министров  обороны  ОДКБ  сделал  ряд  заявлений,  а  именно: - в результате  активных действий ВС России  на важных участках в Харьковской области противник отступил на   8-9   километров.

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