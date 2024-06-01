Заявления министра обороны

Вчера новый министр обороны А. Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ сделал ряд заявлений, а именно: - в результате активных действий ВС России на важных участках в Харьковской области противник отступил на 8-9 километров.
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