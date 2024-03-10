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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Волкановски заметил травму Яна во время поединка с Ядуном: «Петр повредил ногу в первом раунде, а затем вернулся, чтобы выиграть два оставшихся »

«Петр Ян повредил ногу в первом раунде, а затем вернулся, чтобы выиграть два оставшихся », – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Александр Волкановски.

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