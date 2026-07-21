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Царьград

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Илья Гуров поддержал Ваню Дмитриенко после панических атак

Илья Гуров поддержал Ваню Дмитриенко после панических атак

Певец Илья Гуров выразил поддержку Ване Дмитриенко после панических атак перед концертом. Гуров отметил значение поступков и отношения к близким, выступая на стороне молодого артиста, который смог преодолеть страх и выйти на сцену благодаря поддержке.

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