Илья Гуров поддержал Ваню Дмитриенко после панических атак

Певец Илья Гуров выразил поддержку Ване Дмитриенко после панических атак перед концертом. Гуров отметил значение поступков и отношения к близким, выступая на стороне молодого артиста, который смог преодолеть страх и выйти на сцену благодаря поддержке.
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