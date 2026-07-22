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Daily Storm

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Володин предложил депутатам Госдумы отправиться на военные сборы вместо отпусков

Володин предложил депутатам Госдумы отправиться на военные сборы вместо отпусков

Инициатива председателя палаты получила официальную поддержку в Министерстве обороныПредседатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил организовать для депутатов прохождение военных сборов в период предстоящих отпусков.

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Комментарии
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Невидимка Невидимка
А почему не на фронт?
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