Володин предложил депутатам Госдумы отправиться на военные сборы вместо отпусков

Инициатива председателя палаты получила официальную поддержку в Министерстве обороныПредседатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил организовать для депутатов прохождение военных сборов в период предстоящих отпусков.
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