Иностранные права получивших ВНЖ и гражданство РФ станут недействительными

Зарубежные водительские права граждан, у которых 1 апреля 2025 года наступит год с момента получения гражданства РФ, вида на жительство (ВНЖ) или разрешения на временное проживание (РВП), будут считаться недействительными на территории России, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу российского МВД.