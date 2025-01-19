Иностранные права получивших ВНЖ и гражданство РФ станут недействительными

Зарубежные водительские права граждан, у которых 1 апреля 2025 года наступит год с момента получения гражданства РФ, вида на жительство (ВНЖ) или разрешения на временное проживание (РВП), будут считаться недействительными на территории России, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу российского МВД.
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