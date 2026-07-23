Дмитрий Морев: «Вместе с жителями Майской горки и округа Варавино-Фактория определили приоритеты в работе»

Администрация Архангельска продолжает традиционные летние встречи в округахАдминистрация Архангельска продолжает традиционные летние встречи в округах - В зале Ломоносовского ДК в диалоге участвовали депутат Госдумы Мария Харченко, депутат облсобрания Елена Сидорук и ветеран СВО, куратор проекта «Комфортное Поморье» Александр Шевченко, - сообщил в соцсети глава администрации Архангельска Дмитрий Морев.
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