❗️Путин: Россия признавала границы Украины, учитывая ее нейтральный статус ❗️Путин о желании Украины вступить в НАТО: мы так не договаривались Где мы нарушили Устав ООН, да нигде — Путин ⚡️Донбасс и Новороссия имели право принять решение о своем суверенитете от Украины, это соответствует уставу ООН, заявил Путин.