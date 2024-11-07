❗️Путин: Россия признавала границы Украины, учитывая ее нейтральный статус ❗️Путин о желании Украины вступить в НАТО: мы так не договаривались Где мы нарушили Устав ООН, да нигде — Путин ⚡️Донбасс и Новороссия имели право принять решение о своем суверенитете от Украины, это соответствует уставу ООН, заявил Путин.
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