Долг актера Артура Смольянинова* превысил 200 тысяч рублей

Он все еще не погасил кредит и не выплатил штраф Долг уехавшего после начала специальной военной операции актера Артура Смольянинова* увеличился на 50 тысяч рублей за полгода и превысил 200 тысяч рублей, следует из документов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.
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