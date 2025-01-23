Долг актера Артура Смольянинова* превысил 200 тысяч рублей

Он все еще не погасил кредит и не выплатил штраф Долг уехавшего после начала специальной военной операции актера Артура Смольянинова* увеличился на 50 тысяч рублей за полгода и превысил 200 тысяч рублей, следует из документов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.