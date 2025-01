Показ Ninja Gaiden 4, ремейк Ninja Gaiden 2, анонс Hopetown, геймплей DOOM: The Dark Ages… На презентац...

Показ Ninja Gaiden 4, ремейк Ninja Gaiden 2, анонс Hopetown, геймплей DOOM: The Dark Ages…На презентации Developer Direct от Microsoft анонсировали Ninja Gaiden 4 и ремейк Ninja Gaiden 2 — Ninja Gaiden 2 Black, назвали дату выхода Clair Obscur: Expedition 33 и показали пару свежих трейлеров DOOM: The Dark Ages и South of Midnight; авторы одной из духовных наследниц источник#Dark_Ages #Microsoft.