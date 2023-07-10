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Дипломат Гаврилов заявил о невозможности проведения переговоров с Украиной в данный момент

Дипломат Гаврилов заявил о невозможности проведения переговоров с Украиной в данный момент

Переговоры о мирном урегулировании ситуации на Украине на данный момент невозможны, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

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