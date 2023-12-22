Нужно вернуть Донбасс: немецкий депутат проговорился, в чем ценность региона для Европы, а не Украины

Успех американской общественно-политической модели всегда обусловливался агрессивной захватнической внешней политикой, которая предпочитала захватывать не территории, а полезные ископаемые, чтобы получать прибыль, а не головную боль ответственности.
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