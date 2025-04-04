В ЯНАО более 50 строительных объектов сдадут в 2025 году. Фото

В ЯНАО более 50 строительных объектов — жилые дома и соцобъекты, будут сданы в 2025 году. Департамент строительства округа посетил города Ямала и проверили готовность объектов, об итогах поездки сообщили в социальных сетях.
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