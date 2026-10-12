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Metro новости

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Команда Duo Band открыла рыбный ресторан с живым огнём и видом на Петербург Lavraki

Команда Duo Band открыла рыбный ресторан с живым огнём и видом на Петербург Lavraki

"Выбирая между национальностями кухонь, мы не хотели привязываться к какому-то одному региону или стране, потому что разнообразие слишком велико и манит нас", – рассказывает сооснователь Duo Band Дмитрий Блинов.

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