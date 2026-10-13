«Сегодня в Исламабаде Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел переговоры с Министром внутренних дел и по контролю за оборотом наркотиков Исламской Республики Пакистан Мохсином Разой Накви», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.