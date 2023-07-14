Музей городского хозяйства Москвы проведет почти 30 мероприятий в рамках МУФ-2023

В день открытия форума посетители услышат три лекции В пятницу на официальном портале мэра и правительства Москвы, сообщили о том, что от музея городского хозяйства Москвы проведут 27 мероприятий в рамках Московского урбанистического форума.
В день открытия форума посетители услышат три лекции В пятницу на официальном портале мэра и правительства Москвы, сообщили о том, что от музея городского хозяйства Москвы проведут 27 мероприятий в рамках Московского урбанистического форума.
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