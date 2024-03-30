МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 037 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Баканин
    С "навозом во рту" хорошо ответил. О чём спросил, то и получил."Кинуть в игнор" ...
  • Альберт Салимзянов
    Статья заказная. Набиуллина заказала?Набиуллина наша и...
  • svet alex
    Надеюсь, что расследование будет проходить тщательно и не только внешне , но и внутренне и в стране, и внутри крокус ...Террористы врали ...

Орден в обмен на уран. Для чего Макрон устроил «свадьбу геев» в Бразилии

Орден в обмен на уран. Для чего Макрон устроил «свадьбу геев» в Бразилии

Вчера 853 прочитали Президент Франции Эммануэль Макрон 26 марта посетил Бразилию. На фоне агрессивных заявлений о возможной отправке французских военных на Украину, а также потери влияния в ряде стран Африки (последним в списке стал Сенегал, где накануне прошли президентские выборы) эту поездку следует рассматривать не просто как рядовой визит, а как прощупывание почвы для смещения фокуса французского присутствия в мире.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх