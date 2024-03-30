Орден в обмен на уран. Для чего Макрон устроил «свадьбу геев» в Бразилии

Вчера 853 прочитали Президент Франции Эммануэль Макрон 26 марта посетил Бразилию. На фоне агрессивных заявлений о возможной отправке французских военных на Украину, а также потери влияния в ряде стран Африки (последним в списке стал Сенегал, где накануне прошли президентские выборы) эту поездку следует рассматривать не просто как рядовой визит, а как прощупывание почвы для смещения фокуса французского присутствия в мире.