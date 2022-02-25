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Россия, несмотря на вылет «Зенита», сохранила 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Вся надежда на «Спартак»?

Россия, несмотря на вылет «Зенита», сохранила 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Вся надежда на «Спартак»?

По завершении очередной еврокубковой недели Россия, которую представлял только «Зенит», сохранила за собой 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА.

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