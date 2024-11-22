ФРГ разработала секретный план по подготовке к войне с Россией

АндрейБорков

У этой немчуры тоже был план войны с Россией. По началу даже что то получалось, правда с первых минут все пошло не совсем по нему, потом просто не по нему, а чуть позже - совсем не по нему. Те же десятки и сотни тысяч вояк на восток(ДРАНГ НАХ ОСТЕН). Давненько уже, более 200 лет назад, великий русский ученый Михаил Ломоносов сказал, что «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Похоже, что к немчуре это относится на все 100:.