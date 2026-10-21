Это письмо нам пригодится чуть позже. Здесь история про узел из хвостов, который был старым и не особо живым уже, но благодаря неверной работе терапевта ожил, вырос и превратился в Чудовище.
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