Тренер «Нью-Джерси» Брылин о Силаеве: «Ларионов ему доверяет, это говорит о многом. Чтобы быть в основе команды НХЛ, ему нужно продолжать работать над своими качествами»

«Девилс» выбрали 18-летнего игрока «Торпедо» на драфте НХЛ-2024 под общим 10-м номером. «Тот факт, что он в таком юном возрасте играет в КХЛ, говорит о том, что он хорошо читает ситуацию и выбирает правильно позицию.