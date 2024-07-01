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"Нужно было дождаться смертей?": Как проверяют школу бойцов ММА Нурмагомедова. Кабанов не стал молчать

"Нужно было дождаться смертей?": Как проверяют школу бойцов ММА Нурмагомедова. Кабанов не стал молчать

После терактов в Махачкале вооружённые силовики проводят следственные мероприятия в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова.

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