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Фицо: Западные страны могут наказать Словакию за избрание Пеллегрини президентом

Фицо: Западные страны могут наказать Словакию за избрание Пеллегрини президентом

Глава словацкого правительства Роберт Фицо заявил, что западные государства могут наказать Братиславу за то, что президентом страны был избран настаивающий на скорейшем достижении мира на Украине и выступающего против отправки оружия Киеву Петер Пеллегрини.

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