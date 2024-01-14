Цвет мы выбираем в «спутники» не просто так: он может принести нам умиротворение или яркие безумства.

Психология цвета не просто так изучается исследователями и стилистами: за каждым выбором одежды в гардеробе лежит то, как мы хотим себя чувствовать в тот или иной день и какие качества нам важно передать, например, спокойствие или страсть? Обратите внимание: Красный цвет поможет во всем.
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