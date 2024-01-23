﻿Узловчанина избили после его предложения своей занятой коллеге наркотиков и интима

В Узловой Тульской области местный житель написал своей коллеге, у которой оказался парень, и предложил вместе принять наркотики и заняться сексом, несмотря на наличие сожительницы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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