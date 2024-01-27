В Севастополе покажут моду Царской России на современный лад

3 февраля в Севастополе поклонникам славянской культуры покажут представление в духе Царской России. Организаторы обещают воссоздать атмосферу русских гуляний, при этом добавят к традициям современные акценты.
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