Матвиенко объяснила, почему Украину нельзя признать государством-террористом

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко: признать Украину государством-террористом невозможно.В международном праве не существует такого понятия как государство-террорист, именно по этой причине Россия не может признать таковым Украину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии