Сергей Лавров в Совбезе ООН: Израиль выбрал путь войны Сергей Лавров в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке поднял вопрос о том, к чему может привести новая эскалация.
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Сергей Лавров в Совбезе ООН: Израиль выбрал путь войны Сергей Лавров в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке поднял вопрос о том, к чему может привести новая эскалация.
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