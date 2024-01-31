The Times: Сырский вслед за Будановым отказался занять пост главнокомандующего ВСУ

С предложением выступил президент Украины Владимир Зеленский.Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отказались сменить Валерия Залужного на должности главкома ВСУ.
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