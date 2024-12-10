В Шерегеше спасли лыжника, который потерял сознание и упал между камнями

Фрирайдер Данила Альшаков спас лыжника в Шерегеше, который потерял сознание и упал между камнями. В комментарии RT Альшаков рассказал, что парень споткнулся, лыжи отстегнулись, он ударился головой, так как был без шлема, и потерял сознание, улетев в яму.
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