В Шерегеше спасли лыжника, который потерял сознание и упал между камнями

Фрирайдер Данила Альшаков спас лыжника в Шерегеше, который потерял сознание и упал между камнями. В комментарии RT Альшаков рассказал, что парень споткнулся, лыжи отстегнулись, он ударился головой, так как был без шлема, и потерял сознание, улетев в яму.