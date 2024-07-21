«Политическое самоубийство»: Кличко уверен, что Зеленский не поделится властью

Для достижения мира Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо узаконить свою власть. Однако вряд ли он захочет проводить референдум, заявил итальянской газете Corriere della Sera мэр Киева Виталий Кличко.
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