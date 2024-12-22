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Эксперт подсказал оптимальное время для покупки новогодней ёлки

Эксперт подсказал оптимальное время для покупки новогодней ёлки

Живую новогоднюю елку лучше всего покупать за пару дней до праздника. Оптимальное время для приобретения праздничного дерева назвала россиянам эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова в беседе с «Москвой 24».

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