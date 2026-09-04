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Турагент Мкртчян назвал самые выгодные направления для отпуска до конца 2026-го

Турагент Мкртчян назвал самые выгодные направления для отпуска до конца 2026-го

На дворе сентябрь, а это означает, что пора планировать отпуск до конца 2026 года. Куда выгоднее всего полететь, чтобы хорошо отдохнуть и не остаться с пустым кошельком, 360.

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