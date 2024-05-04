Фигурист Малинин заявил, что сможет приземлить пятерной прыжок

Спортсмен заявил, что стремится постоянно раздвигать границы возможного.Pr Scr/youtube.com/@okkosportchannel--> Чемпион мира в одиночном катании Илья Малинин заявил, что стремится постоянно раздвигать границы возможного и в будущем сумеет исполнить прыжок в пять и более оборотов.
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