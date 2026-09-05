Курам на смех: Кто и зачем заставил кудахтать всю Россию

1 сентября закончился срок, когда фермеры должны были промаркировать своих кур и кроликов, если в хозяйстве есть хотя бы 11 голов.
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