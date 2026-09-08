Lindsay Clancy's attorney asks Trump to pardon her

The attorney for Lindsay Clancy, the mother who allegedly killed all three of her children, asked for a pardon from President Donald Trump Tuesday.
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