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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Набоков заработает 22 млн рублей за год по новому контракту с «Металлургом». В прошлом сезоне было 3 млн («СЭ»)

21-летний вратарь согласовал условия нового договора с магнитогорским клубом, сообщает «Спорт-Экспресс».

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