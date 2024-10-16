Андрей Деркач: ЦРУшникам и Госдепу можно всё

В распоряжение попал интересный документ, так называемое «Соглашение» между правительством Украины и скандально известной, коррупционной, международной организацией «IDLO», которую в Украине называют «МОПР» (Международная организация права развития).
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