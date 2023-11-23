Казахстанские болельщики «взорвали» соцсети «МЮ» после слуха о переходе зенитовца Алипа

Некоторые предприимчивые казахи стали размещать в комментариях объявления о сдаче квартир. Социальные сети английского «Манчестер Юнайтед» заполонили комментарии на русском и казахском языке после новости о возможном переходе в команду зенитовца Нуралы Алипа.