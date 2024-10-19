Как выглядят цыгане XXI века

Кто они? Да просто представители городской молодежи, подпитываемые духом бродяжничества, анархистской философией и ненавистью к Маргарет Тэтчер, которые в один прекрасный день вскарабкались на борт старых потрепанных экипажей и променяли удобства современного мира на прелести кочевой свободы.