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Регионы России

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Индия призывает сохранять закупки российской нефти вопреки американским санкциям

Индия призывает сохранять закупки российской нефти вопреки американским санкциям

Глава индийской исследовательской организации GTRI, Аджай Шривастава, выступил против прекращения закупок российской нефти в интересах США.

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