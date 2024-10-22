Более 11 т спиртосодержащей жидкости изъяли оперативники у жителя Забайкальского края

Сотрудники ОМВД России по Улетовскому району получили оперативную информацию о том, что 53-летний местный житель возможно хранит на территории одного из местных кафе большое количество спиртосодержащей жидкости.
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