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Парламентская газета

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В Минздраве готовят приказ о сокращении употребления алкоголя в России

В Минздраве готовят приказ о сокращении употребления алкоголя в России

В регионах России с наименьшей долей употребления алкогольной и табачной продукции продолжительность жизни населения значительно выше.

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Комментарии
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star
У мурашко совсем крышу снесло,то врачей заменить медсестрами,теперь алкоголь(как он себе это представляет?про русский самогон забыл?),следующий приказ сократить потребление мяса и рыбы(прошло автоматом-цены кусаются),а затем 125 гр хлеба в день-приплыли
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20 час.
Юна
Ага... не ешьте, не пейте и будете здоровы... Не мурашкино это дело.. Лучше б лечили нормально. А то оказывают услуги. Участковый терапевт уже и давление померить не хочет.
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19 час.
Геннадий Роженко
А им не кажется, что антиалкогольными компаниями уже дважды развалили страну?
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19 час.

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