В Минздраве готовят приказ о сокращении употребления алкоголя в России

star У мурашко совсем крышу снесло,то врачей заменить медсестрами,теперь алкоголь(как он себе это представляет?про русский самогон забыл?),следующий приказ сократить потребление мяса и рыбы(прошло автоматом-цены кусаются),а затем 125 гр хлеба в день-приплыли

Юна Ага... не ешьте, не пейте и будете здоровы... Не мурашкино это дело.. Лучше б лечили нормально. А то оказывают услуги. Участковый терапевт уже и давление померить не хочет.