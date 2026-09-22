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Самбурская обвинила Гогунского во лжи

Самбурская обвинила Гогунского во лжи

Российская актриса и певица в жанре шансон Настасья Самбурская, ставшая известной благодаря роли в популярном сериале «Универ», отреагировала на недавнее интервью своего коллеги по проекту Виталия Гогунского .

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