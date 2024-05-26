Разряд молний озарил небо в финале концерта Metallica в Мюнхене

Global look press/K.C. Alfred/Keystone Press Agency В прямом смысле невероятное напряжение царило накануне в немецком Мюнхене на концерте культовой группы Metallica неожиданно начался мощный ливень, сцена первратилась в озеро, но артисты даже не думали останавливаться.
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