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Разряд молний озарил небо в финале концерта Metallica в Мюнхене

Разряд молний озарил небо в финале концерта Metallica в Мюнхене

Global look press/K.C. Alfred/Keystone Press Agency В прямом смысле невероятное напряжение царило накануне в немецком Мюнхене на концерте культовой группы Metallica неожиданно начался мощный ливень, сцена первратилась в озеро, но артисты даже не думали останавливаться.

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