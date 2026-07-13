Мощными вспышками грозит Земле Солнце 13 и 14 июля: последствия

О вспышках предпоследнего класса мощности предупреждают учёные. Ожидается, что 13–14 июля солнечная вспышечная активность останется в основном низкой, однако не исключены вспышки предпоследнего класса мощности — M.
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