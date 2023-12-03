Новосибирский ОМОН отметил 35-летний юбилей со дня образования отряда

В мероприятии приняли участие командующий Сибирским округом Росгвардии генерал-полковник Николай Марков, начальник Управления Росгвардии по Новосибирской области генерал-майор Василий Шушаков, представители правительства региона, общественных организаций, а также ветераны спецподразделения.
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