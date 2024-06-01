Мария Захарова призвала ЮНЕСКО и ОБСЕ дать оценку идее Фонда Клуни арестовывать журналистов РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова выступила против инициативы Фонда Джорджа Клуни, направленной на арест российских журналистов, работающих в государственных СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии