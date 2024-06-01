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Мария Захарова призвала ЮНЕСКО и ОБСЕ дать оценку идее Фонда Клуни арестовывать журналистов РФ

Мария Захарова призвала ЮНЕСКО и ОБСЕ дать оценку идее Фонда Клуни арестовывать журналистов РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова выступила против инициативы Фонда Джорджа Клуни, направленной на арест российских журналистов, работающих в государственных СМИ.

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