Десятки человек выстроились в огромную очередь за бесплатной шурпой на Зеленом острове в Омске. Здесь сегодня празднуют Сабантуй.
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Десятки человек выстроились в огромную очередь за бесплатной шурпой на Зеленом острове в Омске. Здесь сегодня празднуют Сабантуй.
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