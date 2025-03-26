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Закон, порядок, государство

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Противотанковый расчет ВДВ группировки войск «Днепр» уничтожил ретранслятор сигнала ВСУ на затопленном морском транспорте в районе Кинбурнской косы

Противотанковый расчет ВДВ группировки войск «Днепр» уничтожил ретранслятор сигнала ВСУ на затопленном морском транспорте в районе Кинбурнской косы

Расчет «Корнета» выдвинулся на береговую линию и, выйдя на прямую наводку перед обнаруженной ранее целью, развернул противотанковый комплекс, навел его на цель и произвел пуск ракеты.

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