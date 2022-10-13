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МИД Украины признал подготовку контрнаступления вместе с США и Британией

МИД Украины признал подготовку контрнаступления вместе с США и Британией

  Глава МИД Украины Кулеба признался в подготовке контрнаступления вместе с США и Британией Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в  Глава МИД Украины Кулеба признался в подготовке контрнаступления вместе с США и Британией Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые выдавали себя за бывшего посла США в России Майкла Макфола, признался в подготовке контрнаступления на юге Украины вместе с США и Британией.

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